Kiel

Schwerer Kindesmissbrauch: Urteil erwartet

23.01.2019, 01:56 Uhr | dpa

Im Prozess gegen einen Mann aus Padenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wegen Vergewaltigung seiner Lebensgefährtin sowie schwerem sexuellen Missbrauch seiner Tochter wird heute das Urteil erwartet. Die Staatsanwältin forderte für den 39-Jährigen nach Angaben der Gerichtspressestelle vier Jahre Haft, die Verteidigung hatte vor dem Kieler Landgericht auf drei Jahre und zwei Monate plädiert. Während der Plädoyers war die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Laut Anklage zwang der Mann 2017 seine damalige Lebensgefährtin gegen deren Widerstand zum Geschlechtsverkehr und verging sich zwei Mal an seiner damals elfjährigen Tochter. Einen dritten sexuellen Übergriff konnte seine Tochter 2018 erfolgreich abwehren. Der Mann sitzt seit Mitte 2018 in Untersuchungshaft. In den Plädoyers wurde den Angaben zufolge auch die Aufhebung des Haftbefehls beantragt.