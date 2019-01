Stuttgart

Steht die Zukunft kleiner Grundschulen auf dem Spiel?

23.01.2019, 02:16 Uhr | dpa

Federtaschen und Hefte liegen auf einem Tisch in einem Klassenraum einer Grundschule. Foto: Monika Skolimowska/Archiv (Quelle: dpa)

Die kleinen Grundschulen im Südwesten stehen heute im Fokus einer Landtagsdebatte in Stuttgart. Die oppositionelle SPD wirft der grün-schwarzen Landesregierung vor, die Zukunft von Schulen mit weniger als 40 Schülern aufs Spiel zu setzen. Grund ist Streit innerhalb der Regierungskoalition zur besseren Bezahlung von Rektoren. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) plant, dass Schulleiter von Grundschulen erst ab 40 Schülern mehr Geld bekommen sollen.

Die CDU will, dass auch Rektoren an kleineren Schulen profitieren. Den Grünen wiederum ist die Grenze von 40 Schülern zu niedrig. Schulleiterstellen gelten als unattraktiv, weil sie mit großer Verantwortung und viel Arbeit verbunden sind - bei nur geringen Gehaltssteigerungen im Vergleich zu normalen Lehrern. Bislang gilt in Baden-Württemberg das Prinzip, dass Grundschüler keine langen Wege haben sollen. Die SPD hält insbesondere den Grünen vor, Grundschulen durch die Hintertür schließen zu wollen.