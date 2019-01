Frankfurt am Main

Umfrage: Wie attraktiv ist der Einkaufsstandort Frankfurt?

23.01.2019, 02:26 Uhr | dpa

Die Einkaufsstraße Zeil in Frankfurt am Main (Hessen). Foto: Daniel Reinhardt/Archiv (Quelle: dpa)

Der Einzelhandel in Deutschlands Innenstädten steht gewaltig unter Druck. Digitalisierung und demografischer Wandel verändern das Konsumentenhandel. Frankfurt hat in den vergangenen Jahren viel unternommen, um die hessische Metropole zum Einkaufen attraktiver zu machen. Im Auftrag der Industrie- und Handelskammer (IHK) wurden nun in der City Passanten gefragt, wie attraktiv Frankfurt zum Shoppen und zum Verweilen ist - etwa in den gastronomischen Einrichtungen. Die Ergebnisse werden heute vorgestellt.

Frankfurt hat vor einigen Jahren mit Millionenaufwand die Zeil und die umliegenden Straßen optisch aufgemöbelt und umgebaut. Es entstanden außerdem neue Einkaufspassagen. Die Zeil gehört seit Jahrzehnten zu den meistbesuchten Einkaufsstraßen Deutschlands. Im vergangenen Jahr wurden dort an einem Samstag im April innerhalb von einer Stunde mehr als 14 000 Besucher gezählt.