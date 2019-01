Oldenburg

Bischof Thomas Adomeit wird offiziell in Amt eingeführt

23.01.2019, 02:44 Uhr | dpa

Thomas Adomeit, der neue Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg. Foto: Jörg Hemmen/Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg/Archiv (Quelle: dpa)

Der neue Oldenburger Bischof Thomas Adomeit (48) wird heute offiziell in sein Amt eingeführt. Adomeit war bereits Ende September zum Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg gewählt worden und hatte sein Amt im Oktober angetreten. Die Oldenburger Kirche ist eine von 20 evangelischen Landeskirchen in Deutschland. Zur Kirche gehören 116 Gemeinden mit knapp 412 000 Mitgliedern. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, führt Adomeit mit einem Festgottesdienst ins Amt ein.