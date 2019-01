Oldenburg

Gericht hört weitere Zeugen im Prozess gegen Patientenmörder

23.01.2019, 02:51 Uhr | dpa

Der wegen Mordes an 100 Patienten angeklagte Niels Högel sitzt am Prozesstag im Gerichtssaal. Foto: Mohssen Assanimoghaddam (Quelle: dpa)

Im Prozess gegen den Patientenmörder Niels Högel will das Landgericht Oldenburg heute weitere Zeugen vernehmen. Unter anderen sollen am Nachmittag die frühere Freundin des Angeklagten und eine weitere Frau aussagen. Beide haben beantragt, zum Schutz ihres persönlichen Lebensbereichs die Öffentlichkeit auszuschließen. Das Gericht will am Mittwoch seinen Beschluss dazu bekannt geben. Bei der Vernehmung der Freundin in einem früheren Prozess war die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden.

Die Staatsanwaltschaft hat den Ex-Krankenpfleger wegen Mordes an 100 Patienten an den Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg angeklagt. Sie wirft ihm vor, seine Opfer mit verschiedenen Medikamenten zu Tode gespritzt zu haben. Wegen des Todes von sechs Patienten auf der Delmenhorster Intensivstation hatte das Landgericht Oldenburg den 42-Jährigen bereits zu lebenslanger Haft verurteilt.