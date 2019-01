Mainz

Fachärztemangel verschärft sich: Mediziner stellen Forderung

23.01.2019, 03:45 Uhr | dpa

Eine Ärztin hält ein Stethoskop in ihrer Hand. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv (Quelle: dpa)

Rund 140 Haus- und Fachärzte fehlen derzeit nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz. Zu den Einzelheiten des Versorgungsengpasses bei Medizinern, Psychotherapeuten und Zahnärzten wollen sich Kassenärzte und Kassenzahnärzte am heute in Mainz äußern. Darüber hinaus geben die Standesvertretungen der Mediziner politische Forderungen bekannt, mit denen der wachsende Medizinermangel aus ihrer Sicht bekämpft werden kann.