Nassau

Baumstamm durchbohrt Hauswand: Ehepaar entdeckt Loch

23.01.2019, 05:54 Uhr | dpa

Unangenehme Überraschung im Eigenheim: Als es nach Hause kam, hat ein Ehepaar im rheinland-pfälzischen Nassau ein etwa 40 mal 40 Zentimeter großes Loch in der Außenwand seines Hauses entdeckt. Das Badezimmer hinter der Wand war fast komplett zerstört, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Das ratlose Paar verständigte die Beamten, die sich auf Spurensuche begaben. Als Übeltäter entpuppte sich ein Baumstamm, der bei Fällarbeiten oberhalb des Hauses offensichtlich ungesichert den Abhang heruntergerutscht war. "Der muss ziemlich Fahrt drauf gehabt haben", sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. Mit großer Wucht durchschlug der Stamm die Wohnhauswand. Im Bad befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand.

Noch bevor die Eigentümer nach Hause kamen, hatte die Firma den Stamm beseitigt und die Arbeiten beendet. "Für die war das erledigt", so der Sprecher. Später habe der Chef der Firma den Vorgang vom Montag bestätigt. Das Ehepaar hoffe nun auf eine "unbürokratische Schadensbehebung". Den Schaden schätzt die Polizei auf eine fünfstellige Summe.