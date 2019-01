Twist

Hütte brennt komplett aus

23.01.2019, 06:59 Uhr | dpa

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht in einer Straße. Foto: Arnulf Stoffel/Archiv (Quelle: dpa)

In Twist (Landkreis Emsland) ist in der Nacht zu Mittwoch eine Holzhütte komplett niederbrannt. Nur der gemauerte Kamin steht noch, wie die Polizei mitteilte. Anwohner hatten die Feuerwehr gerufen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Ursache war zunächst unklar. Auch die Höhe des entstandenen Schadens konnte die Polizei am Mittwochmorgen nicht beziffern.