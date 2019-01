Berlin

Fußgänger von Gabelstapler angefahren und verletzt

23.01.2019, 07:20 Uhr | dpa

Ein 37 Jahre alter Mann ist auf einem Parkplatz in Berlin-Zehlendorf von einem Gabelstapler angefahren und verletzt worden. Der 37-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Am Dienstagnachmittag fuhr ein 32-Jähriger mit dem Gabelstapler rückwärts auf dem Parkplatz im Hohentwielsteig und übersah dabei den 37 Jahre alten Fußgänger. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.