Köln

Nicht alle Promis wollen in "Pastewka" mitspielen

23.01.2019, 08:37 Uhr | dpa

Nicht alle deutschen Promis wollen sich in Bastian Pastewkas Sitcom "Pastewka" selbst persiflieren. "Es gibt zwei Prominente in Deutschland, die mir gesagt haben: "Frag mich bitte niemals als Gast für deine Serie an. Ich möchte das nicht; ich kann nicht mich selbst oder eine Variante meiner selbst spielen."" In einem Fall habe ein bekannter Fernsehmoderator zu ihm gesagt: "Mir gefällt das nicht." Damit habe er überhaupt kein Problem, versicherte Pastewka (46). "Das ist mir viel lieber als wenn dann jemand bei uns mitspielt, der eigentlich die Faust in der Hosentasche ballt."

"Pastewka" läuft schon seit 2005, ab 25. Januar ist die neunte Staffel mit zehn neuen Episoden bei Amazon Prime zu sehen. Zu den Prominenten, die schon Gastauftritte in der Serie hatten, gehören Til Schweiger, Jeanette Biedermann, Martin Semmelrogge, Axel Schulz, Bernhard Brink und Frank Elstner.