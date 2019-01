Düsseldorf

Schnee in NRW: Zahlreiche Staus auf den Autobahnen

23.01.2019, 09:02 Uhr | dpa

Nach dem landesweiten Schneefall in Nordrhein-Westfalen standen viele Autofahrer am Morgen im Stau. Am Mittwoch staute es sich auf den Autobahnen im einwohnerreichsten Bundesland um 8.15 Uhr der WDR-Verkehrslage zufolge fast 400 Kilometer. Viele der typischen Pendlerstrecken im Rheinland und im Ruhrgebiet waren betroffen. Die Autobahn-Leitstellen im Land verzeichneten aber zunächst keine größeren Unfälle.

Eine Sprecherin der Düsseldorfer Autobahnpolizei-Leitstelle sprach von einer für die Wetterverhältnisse normalen Lage. Es habe jedoch zahlreiche Blechschäden gegeben. "Der ein oder andere ist überfordert", sagte sie. Von der Polizei in Dortmund hieß es: "Es gab keine Auffälligkeiten." Aus den Bereichen Köln, Münster und Bielefeld gab es ähnliche Berichte.