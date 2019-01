Erfurt

CDU will Flüchtlinge stärker fördern und fordern

23.01.2019, 10:52 Uhr | dpa

Die CDU will Flüchtlinge bei ihrer Integration in Thüringen stärker als bislang unterstützen. Zugleich sollen gegen sie aber auch Sanktionen verhängt werden können, wenn diese bestimmte Integrationsziele nicht erreichen. Das sieht ein Integrationsgesetz vor, das die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag am Mittwoch in Erfurt vorstellte. Nach den Vorstellungen der Partei soll zwischen jedem im Freistaat lebenden Flüchtling und der für ihn zuständigen Ausländerbehörde eine individuelle Integrationsvereinbarung geschlossen werden, erklärte Fraktionschef Mike Mohring.

Darin solle zum Beispiel festgelegt sein, welche Sprachkurse ein Flüchtling besuchen soll. Komme der Schutzsuchende diesen Verpflichtungen nicht nach, müsse er einen Teil der Kurskosten finanzieren. In der nächsten Plenarsitzung des Landtages will die CDU nach Angaben Mohrings einen Entwurf für ein Landesintegrationsgesetz vorlegen, mit dem die rechtlichen Grundlagen für diese Vereinbarungen geschaffen werden sollen.