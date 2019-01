Mannheim

Adler Mannheims Toptalent Moritz Seider fällt länger aus

23.01.2019, 12:26 Uhr | dpa

Wegen einer Schulterverletzung fällt Moritz Seider bei den Adler Mannheim etwa fünf Wochen aus. Dies teilte der DEL-Tabellenführer am Mittwoch mit. Der 17 Jahre alte Eishockey-Verteidiger war nach dem Heimspiel gegen die Eisbären Berlin am 10. Januar angeschlagen. Nachdem in den vorangegangenen Tagen keine Besserung eingetreten war, wurden weitere Untersuchungen durchgeführt. Wegen einer Schulterläsion hatte das Toptalent bereits im November pausieren müssen, spielte danach aber als Kapitän bei der U20-Eishockey-WM. Bei den Mannheimern fallen derzeit auch Torhüter Dennis Endras, die Verteidiger Thomas Larkin und Janik Möser sowie Angreifer Marcel Goc aus.