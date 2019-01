Giengen an der Brenz

Lastwagen stößt mit Zug zusammen: Frau leicht verletzt

23.01.2019, 12:32 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Zug in Giengen bei Heidenheim ist eine Frau leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei bog der Fahrer eines Lastwagens am Mittwoch unerlaubt ab und geriet auf einen Bahnübergang. Dort stieß er mit einem heranfahrenden Zug zusammen. In dem Zug saßen 18 Fahrgäste, von denen sich eine Frau leichte Verletzungen zuzog, wie es weiter hieß. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.