Zwickau

Sachsen ist Schlusslicht bei Tarifbindung der Betriebe

23.01.2019, 12:56 Uhr | dpa

Nirgendwo in Deutschland hat es zuletzt weniger Betriebe mit Tarifbindung gegeben als in Sachsen. 2017 waren das nur 15 Prozent, teilte Linke-Politikerin Sabine Zimmermann am Mittwoch in Auswertung einer Kleinen Anfrage im Bundestag mit. Gleiches gelte für den Anteil der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben, der in Sachsen bei lediglich 40 Prozent lag. Bundesweit betrug er im Schnitt 55 Prozent. Spitzenreiter war Sachsen zudem beim Anteil größerer privatwirtschaftlicher Betriebe, die weder über einen Tarifvertrag noch über einen Betriebsrat verfügten, hieß es. Zimmermann sprach von einer alarmierenden Entwicklung.