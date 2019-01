Wiesbaden

Engstelle an Autobahnbrücke: volle Straßen in Wiesbaden

23.01.2019, 13:32 Uhr | dpa

Eine Arbeitsplattform hängt an einem der Pfeiler der Salzbachtalbrücke. Foto: Boris Roessler (Quelle: dpa)

Die Stadt Wiesbaden befürchtet wegen der neuen Engstelle an der Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 einen Verkehrskollaps. Straßenverkehrsamt und Polizei wollen in den kommenden Tagen genau beobachten, welche Schleichwege sich die Autofahrer suchen und notfalls einschreiten. Am Mittwochmorgen habe auf bestimmten Straßen im Berufsverkehr Stillstand geherrscht, sagte ein Polizeisprecher. Es werde nun mehrere Tage geschaut, wo sich die "hot spots" bilden. "Wenn es keine Besserung gibt, müssen wir eingreifen."

Straßenverkehrsamt und Polizei behielten sich vor, notfalls einzelne Straßen oder Autobahnzubringer und -abfahrten zu sperren, teilte die Stadt mit. "Es kann nicht sein und führt zum Verkehrskollaps in Wiesbaden, wenn sich Fernverkehr von den Autobahnen in der Not Umfahrungen des Staus auf der A 66 durch das Wiesbadener Stadtgebiet sucht", erklärte der Leiter des Straßenverkehrsamtes, Winnrich Tischel. Eine Sprecherin von Hessen Mobil rief die Autofahrer dazu auf, die Umleitungen über die Autobahnen zu nutzen.

Die Zahl der Fahrstreifen über die Autobahnbrücke war aus Sicherheitsgründen von drei auf zwei reduziert worden. Kontrollen hatten ergeben, dass wegen eines Baufehlers die Tragfähigkeit in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die marode Salzbachtalbrücke soll vom Frühjahr 2019 an neu gebaut werden. Bei den Vorbereitungen montierte eine Firma eine Transportschiene falsch und beschädigte das Bauwerk.