Frammersbach

Dackel in Leichenwagen

23.01.2019, 14:10 Uhr | dpa

Ausgerechnet in einem Leichenwagen hat es sich ein entlaufener Dackel in Unterfranken gemütlich gemacht. Bestattern fiel das herrenlose Tier bei Frammersbach (Landkreis Main-Spessart) am Straßenrand auf - sie hielten deswegen an, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als die Fahrerin und der Beifahrer ausstiegen, um nach dem Hund zu schauen, nutzte der Vierbeiner die offenen Türen aus und sprang in den Vorderraum des Fahrzeugs.

Weil der Dackel den Leichenwagen partout nicht verlassen wollte, rückte die Polizei am Dienstag an. Die Einsatzkräfte machten einen Jäger als Besitzer ausfindig, der sein Tier abholte. Der Hund war ihm bei einer Wildtierfütterung im Wald entwischt.