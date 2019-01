Berlin

Bruder von Berliner Clanchef in Dänemark verhaftet

23.01.2019, 14:12 Uhr | dpa

Der Bruder eines arabischstämmigen Berliner Clanchefs ist in Dänemark verhaftet worden. Der 37-Jährige sei am Montagabend festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Berlin. Der Verdächtige soll demnach an Planungen zur Entführung von Familienmitgliedern des Rappers Bushido beteiligt gewesen sein. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung (Online) berichtet.

Der Clanchef war in der vergangenen Woche in einem Berliner Gerichtssaal wegen der gleichen Vorwürfe verhaftet worden. Der ehemalige Geschäftspartner des Musikers Bushido sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft hatte mitgeteilt, der 42-jährige Deutsche sei dringend der Verabredung zu einem Verbrechen verdächtig. Es sei aber nicht zur Ausführung der Tat gekommen. Im Büro von Anwalt Hansgeorg Birkhoff hatte es auf Anfrage geheißen, er gebe grundsätzlich keine Auskunft zu Mandantenverhältnissen.

Es gehe um den Sachverhalt, dass eine Entführung von Bushidos Kindern oder Frau geplant gewesen sein soll, hatte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gesagt, jedoch keine näheren Angaben gemacht.

Gegen den in Dänemark Festgenommenen gab es nach Angaben der Sprecherin einen europäischen Haftbefehl. Die Auslieferung des Mannes nach Deutschland sei beantragt. Wie lange das dauere, sei offen. Die dänische Reichspolizei äußerte sich auf Anfrage nicht.