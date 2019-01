Rostock

Sammlung von Abgüssen antiker Plastiken ausgestellt

Die Sammlung von Abgüssen antiker Plastiken des Heinrich-Schliemann-Instituts an der Universität Rostock ist umgezogen. Die rund 250 Ausstellungsstücke sind seit Mittwoch in der Jakobi-Passage in der Innenstadt zu bewundern. Die Sammlung wurde nach Angaben des Kurators Christian Russenberger im 19. Jahrhundert aufgebaut, sie stammen aus dem früheren Besitz der Herzöge von Mecklenburg. Die damals umfangreichere Sammlung mit 500 Abgüssen seien der Universität übergeben worden.

Allerdings sei in den folgenden Jahrzehnten ein Teil der Sammlung verloren gegangen, sagte Russenberger der Deutschen Presse-Agentur. Dies lag beispielsweise in der unprofessionellen Lagerung auf Dachstühlen. Einige Stücke seien auch nach Berlin gebracht worden. Erst nach der Neugründung des Heinrich-Schliemann-Instituts 1994 sei wieder damit begonnen worden, die Abgüsse zu benutzen und die Sammlung neu zu aufzubauen, erklärte Russenberger.

Die Abgüsse würden vor allem im Unterricht eingesetzt. Dabei gehe es um die Weitergabe von kunsthistorischem Wissen im Bereich der antiken Plastik und die Vermittlung von museumsdidaktischen Kompetenzen. Einen neuen Blickfang bilde die Skulptur des "Sitzenden Keilers" aus den Altbeständen, der bisher nicht präsentiert werden konnte. Dieser Abguss aus den Uffizien in Florenz konnte fachgerecht restauriert werden.