Erfurt

648 000 Besucher auf Erfurter Messegelände 2018

23.01.2019, 14:41 Uhr | dpa

Rund 648 000 Menschen haben 2018 die Veranstaltungen auf dem Erfurter Messegelände besucht. Das waren weniger als im Vergleichszeitraum 2016 (rund 694 000), wie Thüringens Wirtschaftsstaatssekretärin Valentina Kerst am Mittwoch sagte. Dennoch sei 2018 "eines der erfolgreichsten Jahre in der Messegeschichte" gewesen. Das liege vor allem am Umsatzplus: 2018 steigerte die Messe ihren Umsatz auf 10,5 Millionen Euro (2016: 9,3 Millionen). Der Vergleich mit 2016 erklärt sich daraus, dass manche Messe-Veranstaltungen nur alle zwei Jahre stattfinden.

Im operativen Geschäft musste die Messe aber im selben Zeitraum Verluste hinnehmen. Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) betrug gut 1,21 Millionen Euro (2016: rund 1,29 Millionen).

Vor allem das Kongressgeschäft wuchs mit einem Plus von mehr als 90 Prozent im Vergleich zu 2017 enorm, was Kerst auf die neue, schnelle ICE-Trasse von Berlin nach München und viele Investitionen in den vergangenen Jahren zurückführte. "Es waren mehr Großkongresse, die mehr Umsätze gebracht haben", erläuterte der Geschäftsführer der Messe, Michael Kynast.