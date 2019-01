München

Taxifahren in München wird teurer

23.01.2019, 15:17 Uhr | dpa

Taxifahrten in der bayerischen Landeshauptstadt werden teurer. Der Münchner Stadtrat hat am Mittwoch einem Beschluss des Kreisverwaltungsausschuss vom Vortag zugestimmt. Fahrgäste müssen ab dem 1. März rund 10 Cent mehr für den Kilometer zahlen. Teurer wird auch die Wartezeit, etwa wenn Taxis im Stau stehen. Wer vom Münchner Flughafen zur Neuen Messe fahren will, zahlt künftig 67 Euro statt bisher 63 Euro. Angehoben wurden auch Zuschläge, etwa für Gepäck.

Auch in Augsburg müssen ab Februar Fahrgäste in Taxis mehr zahlen. Nürnberg hatte den Tarif bereits im September erhöht, in Regensburg wird darüber nachgedacht. Die Taxi-Branche hatte höhere Preise gefordert und hatte mit gestiegenen Kosten für die Unternehmen argumentiert.