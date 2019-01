Saarbrücken

Mit Messer bewaffneter Mann raubt Spielcasino aus

23.01.2019, 17:02 Uhr | dpa

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat ein Spielcasino in Saarbrücken überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der 25-Jährige am Mittwoch eine Angestellte und erbeutete Bargeld in nicht genannter Höhe. Der Täter entkam zunächst, die Polizei konnte ihn aber kurz darauf stellen. Gegen ihn wird der Polizei zufolge nun wegen schweren Raubs ermittelt. Die bedrohte Angestellte blieb unverletzt. Zuvor hatte die "Saarbrücker Zeitung" darüber berichtet.