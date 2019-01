Liebstadt

Tote Frau nach Wohnungsbrand entdeckt

23.01.2019, 17:22 Uhr | dpa

Nach dem Brand in einer Wohnung in Liebstadt (Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) haben Rettungskräfte eine tote Frau gefunden. Das Feuer sei am Mittwochnachmittag in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Identität der Toten sei noch nicht zweifelsfrei geklärt, teilte die Polizei mit.