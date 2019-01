Leipzig

Blutiger Streit um Feiern in einer Gemeinschaftsunterkunft

23.01.2019, 17:22 Uhr | dpa

Der Streit um nächtliche Gelage in einer Gemeinschaftsunterkunft in Leipzig ist in der Nacht zu Mittwoch eskaliert. Mehrere Männer hatten zwei Brüder attackiert, die sich zuvor über die lautstarken Feiern beschwert hatten, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde ein 27-Jähriger so schwer mit einer Eisenstange geschlagen, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Wenig später griff die Polizei drei Männer im Umfeld der Unterkunft auf, die Blut an ihrer Kleidung hatten. Sie bestritten zwar die Tat, wurden von den Opfern aber als Angreifer identifiziert. Gegen das Trio, welches nicht in der Unterkunft lebt, wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.