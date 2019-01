Leipzig

Handwerkskammer bietet "Speedpraktikum"

23.01.2019, 17:48 Uhr | dpa

Die Handwerkskammer Leipzig will Schüler mit einem "Speedpraktikum" in den Winterferien für Handwerksberufe begeistern. Unter dem Motto "In 5 Tagen 5 Berufe kennenlernen" können Interessenten jeweils einen Tag in einem Betrieb mitarbeiten, wie die Handwerkskammer am Mittwoch mitteilte. So könnten Jugendliche ab 15 Jahren etwa Bäckereien, eine Tischlereien oder Autowerkstätten kennenlernen. Es würden fünf bis zehn Plätze für das einwöchige "Speedpraktikum" vergeben. Interessenten können sich online bei der Handwerkskammer bewerben.