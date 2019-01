Fürth

Greuther Fürth leiht Sarpei von VfB Stuttgart bis Saisonende

23.01.2019, 18:16 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat Mittelfeldspieler Hans Nunoo Sarpei vom VfB Stuttgart ausgeliehen. Das Leihgeschäft gilt bis Saisonende, zudem besitzt Fürth eine Option zur festen Verpflichtung des 20-Jährigen. "Wir sehen viel Potenzial und haben uns deswegen für dieses Leihgeschäft, inklusive einer Kaufoption, entschieden, auch wenn uns Hans Nunoo nicht gleich zur Verfügung stehen wird", erklärte Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport bei den Franken am Dienstag in einer Pressemitteilung. Sarpei laboriert momentan an einer leichten Schambeinentzündung und kann nur individuell trainieren.