Augsburger Panther bauen weiter auf Routinier Ullmann

23.01.2019, 18:19 Uhr | dpa

Die Augsburger Panther setzen auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Routinier Christoph Ullmann. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der 35 Jahre alte Stürmer einen neuen Vertrag für eine weitere Saison. Ullmann geht damit in seine 19. Profisaison. "Seine Fähigkeiten auf dem Eis und sein Charakter in der Kabine machen ihn unheimlich wertvoll für die Mannschaft", sagte Coach Mike Stewart über die Nummer 47 der Panther. Ullmann war im vergangenen Sommer von den Adlern Mannheim nach Augsburg gewechselt.