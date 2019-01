Ingolstadt

ERC Ingolstadt verlängert Vertrag von Stürmer Elsner

23.01.2019, 18:19 Uhr | dpa

Der ERC Ingolstadt hat den Vertrag mit Stürmer David Elsner verlängert. Der 26 Jahre alte Angreifer wird demnach auch in der kommenden Saison für den Verein aus der Deutschen Eishockey Liga spielen. "David kommt jetzt ins beste Eishockey-Alter. Wir sind davon überzeugt, dass er sich noch weiterentwickeln und für die Mannschaft noch wichtiger werden kann, wenn er seine Leistungen konstant abruft", sagte Sportdirektor Larry Mitchell am Mittwoch. Elsner war 2015 von den Thomas Sabo Ice Tigers zum ERC gewechselt. In 39 Einsätzen in dieser Saison hat er bereits 22 Scorerpunkte gesammelt und damit seine Saisonbestmarke übertroffen.