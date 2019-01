Lüneburg

18-Jährige getötet: Prozess wegen Vollrauschs gegen Freund

23.01.2019, 18:48 Uhr | dpa

Weil er im Vollrausch seine Freundin erstochen haben soll, muss sich ein 22-Jähriger ab Donnerstag erneut vor dem Landgericht Lüneburg verantworten. Die 18-Jährige war im vergangenen März in Bergen (Landkreis Celle) getötet worden. Der Angeklagte soll mit ihr laut Staatsanwaltschaft in seinem Elternhaus zunächst LSD konsumiert haben. Dann soll er in einen psychotischen Zustand geraten sein und mehrfach zugestochen haben.

Der Prozess beginnt von vorn, nachdem das Verfahren im November wegen der Erkrankung eines beisitzenden Richters ausgesetzt werden musste. In einer zu Prozessbeginn Ende Oktober von ihm verlesenen Erklärung hatte der aus Usbekistan stammende junge Mann von einem "Filmriss" gesprochen. Angeklagt ist er wegen Vollrauschs in Tateinheit mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Damit droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe, auch wenn er wegen des Rausches für den Tod der 18-Jährigen selbst schuldunfähig gewesen sein sollte. Die Kammer hat bis zum 27. Februar neun Termine angesetzt.