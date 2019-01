Ingolstadt

FC Ingolstadt verleiht Stürmer Benschop in die Niederlande

23.01.2019, 19:42 Uhr | dpa

Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt hat Stürmer Charlison Benschop bis zum Sommer an den niederländischen Erstligisten BV De Graafschap ausgeliehen. Dies teilten die Schanzer am Mittwoch mit. Benschop war erst im vergangenen Sommer von Hannover 96 zum FCI gewechselt und hatte einen Vertrag bis Ende Juni 2020 unterschrieben. Der auf den Niederländischen Antillen geborene Stürmer absolvierte neun Zweitligapartien für den FC Ingolstadt, ihm gelang dabei nur ein Treffer. In den Niederlanden soll der 29 Jahre alte Nationalspieler von Curaçao Spielpraxis sammeln. Der FCI startet am kommenden Dienstag gegen Greuther Fürth in die Restrückrunde.