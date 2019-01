Saarbrücken

Saarland lobt Preis für Alternativen zu Tierversuchen aus

23.01.2019, 19:46 Uhr | dpa

Eine Mitarbeiterin einer tierexperimentellen Forschungseinrichtung hat in einem Labor eine Maus in der Hand. Foto: Friso Gentsch/Archiv (Quelle: dpa)

Das Saarland will im Jahr 2020 erstmals einen Forschungspreis für Alternativen zu Tierversuchen verleihen. Er solle innovative wissenschaftliche Arbeiten prämieren, die einen Beitrag zu neuen Methoden leisteten, wodurch Tierversuche ersetzt oder eingeschränkt werden könnten, teilte der saarländische Umwelt- und Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD) am Mittwoch in Saarbrücken mit. Der Preis soll mit 10 000 Euro dotiert werden.

Mehr Tierwohl in der Forschung könne nur gelingen, wenn die Entwicklung alternativer Forschungsmethoden weiter vorangebracht werde, betonte Jost. Noch sei der Einsatz von Versuchstieren für wissenschaftliche Zwecke leider nicht unverzichtbar. "Daher ist es unsere moralische Pflicht, die Belastungen für Versuchstiere zu reduzieren und auf Tierversuche, da wo es geht, zu verzichten."