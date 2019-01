Neu-Ulm

Eurocup: Ratiopharm Ulm ohne Chance aufs Weiterkommen

23.01.2019, 20:21 Uhr | dpa

Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben in der Eurocup-Zwischenrunde keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Der Bundesligist unterlag am vierten Spieltag am Mittwochabend beim russischen Mitfavoriten Lokomotive Kuban Krasnodar mit 76:88 (38:52).

Beste Werfer der Gäste waren Javonte Green mit 16 Punkten und Ryan Thompson (13.). Trainer Thorsten Leibenath hatte die Partie als "Do-or-Die-Spiel" bezeichnet. Trotz der elfstündigen Anreise hielten die Ulmer teilweise gut mit. Das Hinspiel hatten sie nur knapp mit 81:84 verloren.

Nach den Fraport Skyliners aus Frankfurt, die am Tag zuvor ebenfalls in der Gruppe F beim französischen Spitzenreiter ASVEL Lyon-Villeurbanne unterlagen, kann nun auch Ulm als Tabellendritter mit nur einem Sieg das Viertelfinale nicht mehr erreichen.