Erfurt

Marion Walsmann führt CDU-Landesliste zur Europawahl an

23.01.2019, 23:01 Uhr | dpa

Die frühere Ministerin Marion Walsmann ist die Spitzenkandidatin der Thüringer CDU für die Europawahl. Die Landesvertreterversammlung habe Walsmann am Mittwochabend an die Spitze der Landesliste der Partei gewählt, teilte die CDU Thüringen mit. Die Wahlen zum nächsten Europäischen Parlament finden am 26. Mai statt. Dessen Aufgabe sei es, "den Zusammenhalt der Europäischen Union gegen nationalistische Bewegungen zu stärken und zugleich Thüringen und Deutschland selbstbewusst zu vertreten", wurde Walsmann zitiert. Außerdem erinnerte sie daran, dass Thüringen von den Hilfen der EU enorm profitiert habe.

Auf den weiteren Plätzen der Landesliste stehen Claudia Heber (Straußfurt), Oliver Dreute (Neustadt/Orla), Mathias Hasecke (Hörselberg-Hainich) und Birgit Scholz (Nordhausen). Walsmann war in Thüringen Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Justizministerin und Finanzministerin.