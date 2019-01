Potsdam

Innenausschuss: Quoten-Gesetz und Straßenausbaubeiträge

24.01.2019, 01:21 Uhr | dpa

Der Innenausschuss des Brandenburger Landtags berät heute abschließend über einen Gesetzentwurf zur geschlechtergerechten Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahlen. Die Koalitionsfraktionen von SPD und Linke hatten am Dienstag eine Gesetzesinitiative angekündigt, die in Teilen auf einem Vorschlag der Grünen basiert. Allerdings soll es im Gegensatz zum Gesetzentwurf der Grünen keine Parität bei der Aufstellung von Direktkandidaten für den Landtag geben, sondern nur für Landeslisten. Das Gesetz soll erst nach der nächsten Landtagswahl im Herbst in Kraft treten.

Die AfD hatte ein Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes anfertigen lassen, das die Gesetzesinitiative der Grünen als nicht vereinbar mit dem Grundgesetz einstufte. Die Piraten und die Jungen Liberalen Brandenburg haben bereits Beschwerden beim Verfassungsgericht gegen das Gesetz angekündigt, über das am kommenden Donnerstag im Landtag beraten werden soll.

Der Innenausschuss will sich außerdem über den Umgang mit einer Volksinitiative der Freien Wähler verständigen, die mehr als 108 000 Unterschriften für die Abschaffung der Beiträge von Anwohnern für den Straßenbau gesammelt hatte. Die Fraktionen von SPD und Linke haben bereits signalisiert, dass sie die Beiträge abschaffen wollen. Auch die oppositionelle CDU unterstützt dieses Vorhaben.