Köln

Urteil im Prozess um zerstückelten Koch erwartet

24.01.2019, 01:29 Uhr | dpa

Im Kölner Prozess um einen zerstückelten Koch wird heute ein Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 37 Jahre alter chinesischer Koch wegen Totschlags. Er soll sich immer wieder mit dem späteren Opfer gestritten haben. Auch eine Prügelei habe es mit dem damaligen Arbeitskollegen gegeben. Schließlich habe er seinen Landsmann umgebracht und die Leiche zerteilt, hieß es in der Anklage. Der Torso des Opfers wurde im Juli 2016 von spielenden Kindern am Rheinufer in einem Plastiksack entdeckt.

Der Angeklagte bestritt vor Gericht die Tat. Dennoch weisen für die Staatsanwaltschaft alle Indizien auf eine Täterschaft des 37-Jährgen hin. Sie forderte wegen Totschlags eine Freiheitsstrafe von neuneinhalb Jahren. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch.