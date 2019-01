Stuttgart

Bildungsbericht nimmt die Schullandschaft unter die Lupe

Wie entwickelt sich das Bildungssystem in Baden-Württemberg? An welchen Stellschrauben muss die grün-schwarze Landesregierung drehen, um die Bildung zu verbessern? Diesen Fragen geht der Bildungsbericht Baden-Württemberg alle drei bis vier Jahre auf den Grund. Erstellt vom Landesinstitut für Schulentwicklung und dem Statistischen Landesamt gibt dieser auf mehr als 300 Seiten eine Übersicht über wichtige Aspekte vorschulischer und schulischer Bildung. Heute wird der vierte Landesbildungsbericht in Stuttgart veröffentlicht. Die bisherigen Berichte erschienen 2007, 2011 und 2015. In jedem Band wird ein wechselndes Schwerpunktthema aufgegriffen. Die Daten dienen dem Land auch als Basis für seine bildungspolitischen Planungen.