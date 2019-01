Hannover

Landtag diskutiert über Verhältnisse an Schlachthöfen

24.01.2019, 01:56 Uhr | dpa

Der niedersächsische Landtag wird sich heute auf Antrag der Grünen mit den Arbeits- und Wohnbedingungen für Werkvertragsarbeiter auf Schlachthöfen befassen. Im Dezember war bekannt geworden, dass in einem Schlachthof im Landkreis Cloppenburg mehrere Mitarbeiter an Tuberkulose (TBC) erkrankt waren. Einer der Betroffenen starb. Die Männer stammten aus Rumänien. Für aus dem Ausland eingereiste Arbeitskräfte sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Hannover keine weitergehenden Gesundheitsuntersuchungen vorgeschrieben. "In den Schlachthöfen herrschen haltlose und unwürdige Verhältnisse. Die Ausbeutung der Menschen in den Betrieben gefährdet deren Gesundheit", sagte die Grünen-Fraktionschefin Anja Piel.

Ein weiteres Thema der Plenarsitzung ist der Fall des Containerschiffs "MSC Zoe". Der gewaltige Schiff hatte in der Nacht zum 2. Januar auf dem Weg nach Bremerhaven bei stürmischer See fast 300 Container verloren, darunter auch zwei mit Gefahrenstoffen.