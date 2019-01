Berlin

108. Berliner Sechstagerennen startet im Velodrom

24.01.2019

Das Berliner Sechstagerennen startet in die 108. Auflage. Die seit dem vergangenen Jahr querschnittsgelähmte Olympiasiegerin Kristina Vogel gibt am Donnerstagabend auf der 250 Meter langen Holzbahn im Velodrom an der Landsberger Allee den Startschuss für die kommenden Abende und Nächte.

Als Favoriten gehen Lokalmatador Roger Kluge und Theo Reinhard aus Frankfurt (Oder) ins Rennen. Das als Weltmeister im Regenbogentrikot startende Duo braucht dabei die Titelverteidiger der beiden letzten Jahre, Yoeri Havik und Wim Stroetinga aus den Niederlanden, nicht zu fürchten, da Havik beim Weltcup in Hongkong antritt und somit in Berlin fehlt. Doch auch das britische Doppel Chris Latham und Andy Tennant sowie Wojciech Pszczolarski und Daniel Staniszewski aus Polen zählen zu den Teams mit Siegchancen.