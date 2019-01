Schwerin

Prozess: 100 000 Euro mit Drogenhandel: Plädoyers erwartet

24.01.2019, 03:18 Uhr | dpa

Im Prozess gegen fünf Männer wegen illegalen Drogenhandels in großem Stil werden am Schweriner Landgericht heute die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Den Angeklagten im Alter zwischen 41 und 58 Jahren wird vorgeworfen, seit 2016 Kokain, Amphetamine und Ecstasy-Tabletten im Wert von mehr als 100 000 Euro verkauft zu haben. Mindestens 35 Kilogramm Amphetamine sollen sie in Buchpaketen versteckt nach Brasilien geschickt haben.

Außerdem sollen sie Amphetamine und Ecstasy-Tabletten nach Dänemark veräußert haben. Die Ermittler waren den Beschuldigten durch eine Vertrauensperson auf die Spur gekommen. Laut einer Absprache zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigern droht dem Haupttäter eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren und zehn Monaten. Die Urteilsverkündung ist für den kommenden Dienstag geplant.