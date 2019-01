Schwerin

Funklöcher in Mecklenburg-Vorpommern Thema im Landtag

24.01.2019, 03:40 Uhr | dpa

Die Regierungsfraktionen SPD und CDU machen sich für "ein funklochfreies Mecklenburg-Vorpommern" stark, sehen die Verantwortung dafür aber vor allem beim Bund. In einem Antrag, mit dem sich der Landtag auf seiner Sitzung heute befasst, fordern sie die Landesregierung auf, zügig eine Bundesratsinitiative zu starten. Damit soll der Bund ermahnt werden, "seine grundgesetzliche Kompetenz" für eine "flächendeckende Versorgung mit modernen Mobilfunkstandards" einzusetzen.

Nach dem Willen von SPD und CDU soll die bevorstehende Vergabe der hochleistungsfähigen 5G-Funkfrequenzen daran geknüpft werden, dass die Versorgung in der Fläche und nicht nur der Haushalte sichergestellt wird. Wegen der dünnen Besiedelung wurden im Nordosten bislang deutlich weniger Funkmaste errichtet als in Ballungszentren. In der Folge gibt es in ländlichen Regionen viele Funklöcher. Die CDU-Fraktion hatte zur Ermittlung der aktuellen Situation im Nordosten erst im Dezember eine Funkloch-App gestartet.

Weitere Themen der Beratungen im Parlament sind unter anderem die Fortschreibung der Landesverfassung, die Kontroverse um die Erdgastrasse Nordstream II, die Zahl der Schulschwänzer im Land sowie die Qualität des Schulessens.