Dresden

SPD-Chef Dulig will keinen Koalitionswahlkampf führen

24.01.2019, 06:36 Uhr | dpa

Sachsens SPD-Chef Martin Dulig will in den nächsten Monaten keinen Koalitionswahlkampf führen. "Wir als SPD sagen, was wir für Sachsen wollen, machen Angebote und klare Vorschläge", kündigte er an und verwies auf Themen wie Pflege, Digitalisierung, Energie und Mobilitätskonzepte. Die Wähler müssten in der Wahlkabine wissen, wer für etwas stehe.

"Auch wenn viel Angst im Raum ist und die Stimmung manchmal schlecht ist, gehe ich zuversichtlich in den Wahlkampf", sagte Dulig der Deutschen Presse-Agentur. In einer aktuellen Wahlumfrage liegt die CDU in Sachsen derzeit mit 29 Prozent der Zweitstimmen vier Prozentpunkte vor der AfD (25 Prozent). Die SPD kommt demnach auf 10 Prozent.

Dulig setzt darauf, dass viele Menschen, die bei der letzten Bundestagswahl ihr Kreuzchen bei der AfD gemacht haben, sich zur Landtagswahl im September anders entscheiden. Eine Landtagswahl sei keine kleine Bundestagswahl, sondern es gehe um ganz konkrete Dinge, "wie es hier bei uns in Sachsen weitergeht."