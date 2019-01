Darmstadt

Mit Pistole: Raubüberfall auf Wettbüro in Darmstadt

24.01.2019, 06:51 Uhr | dpa

Ein Mann hält in einem Waffengeschäft einen Revolver des Herstellers Smith & Wesson. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv (Quelle: dpa)

Mit einer silbernen Pistole bewaffnet hat ein Räuber ein Wettbüro in Darmstadt überfallen. Der unbekannte Mann zwang am späten Mittwochabend einen Angestellten, den Inhalt der Kasse herauszugeben, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Er erbeutete mehrere hundert Euro und entkam auf einem Fahrrad. Der Angestellte blieb unverletzt.