Hartenstein

41-Jährige fährt auf Transporter auf und verletzt sich

24.01.2019, 06:55 Uhr | dpa

Eine 41-Jährige ist am Mittwoch bei Hartenstein (Landkreis Zwickau) mit ihrem Auto auf einen Transporter aufgefahren und schwer verletzt worden. Anschließend gingen beide Wagen in Flammen auf und brannten vollständig aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer des Transporters musste zuvor abrupt bremsen, weil ein anderes Auto plötzlich vor ihm eingeschert war. Die hinter dem Transporter fahrende 41-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig vom Gas gehen und fuhr dem Transporter ins Heck. Sie verletzte sich bei dem Aufprall schwer und kam am Mittwoch in ein Krankenhaus. Der 66 Jahre alte Transporterfahrer blieb unverletzt.

An den ausgebrannten Wagen entstand laut Polizei ein Schaden von rund 35 000 Euro. Die Ermittler suchen Zeugen zum genauen Unfallhergang.