Lastwagen kippt um: Vollsperrung auf A 63 bei Wörrstadt

24.01.2019, 06:55 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 63 ist am Donnerstagmorgen ein Lastwagen umgekippt und hat seine Ladung verloren. Wie die Polizei mitteilte, musste die Strecke zwischen Wörrstadt und Biebelnheim in Fahrtrichtung Kaiserslautern für mehrere Stunden gesperrt werden. Der 32 Jahre alte Fahrer des Lkw hatte aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Lkw kam von der Fahrbahn ab, fuhr durch die Böschung und kippte um. Dabei verlor er einen Teil seiner Ladung. Der Fahrer und ein Ersthelfer kamen verletzt in Krankenhäuser. Eine Polizeisprecherin sagte am Morgen, wegen der Bergung des Lkw und dem Aufräumen der "sandähnlichen" Ladung werde die Sperrung bis etwa 7.00 Uhr dauern.