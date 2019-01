Gründau

Vollsperrung nach Unfall auf A 66 bei Gründau-Lieblos

24.01.2019, 08:16 Uhr | dpa

Pendler auf der Autobahn 66 nach Frankfurt müssen am Donnerstagmorgen mit Staus und Verspätungen rechnen. Nach einem Unfall bei Gründau-Lieblos (Main-Kinzig-Kreis) sei die A 66 in Richtung Frankfurt voll gesperrt, teilte die Polizei am Morgen mit. Der Verkehr staue sich bereits bis Gelnhausen, sagte ein Sprecher. Ein Rettungshubschrauber sei vor Ort. Nach Polizeiangaben waren mehrere Autos an dem Unfall beteiligt. Genaueres stand zunächst nicht fest. Es sei auch unklar, wie lange die Vollsperrung dauern werde, sagte ein Polizeisprecher.