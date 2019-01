Neuenkirchen

Brand zerstört leerstehenden Bauernhof bei Heide

24.01.2019, 08:21 Uhr | dpa

Ein Feuer hat einen leerstehenden Bauernhof in Neuenkirchen bei Heide (Kreis Dithmarschen) am frühen Donnerstagmorgen zerstört. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits komplett in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Insgesamt waren vier Feuerwehren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnten den Brand nach knapp zwei Stunden löschen. Verletzt wurde niemand, da das Gebäude leer stand. Den Angaben zufolge war die Brandursache zunächst unklar.