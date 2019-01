Kiel

Mittelstand im Norden überdurchschnittlich zufrieden

24.01.2019, 09:15 Uhr | dpa

Mittelständische Unternehmer in Schleswig-Holstein zählen zu den zufriedensten Deutschlands. In einer Umfrage bewerteten 70 Prozent ihre Geschäftslage mit "gut", wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Mittelstandsbarometer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young hervorgeht. Zufriedener als die Schleswig-Holsteiner sind demnach nur Firmen in Hamburg und in Bayern. Das nördlichste Bundesland liegt damit leicht über dem Bundesdurchschnitt: Deutschlandweit schätzten 65 Prozent der befragten Mittelständler ihre Lage als gut ein.

Eher im Mittelfeld landete Schleswig-Holstein hingegen in den Kategorien Investitionsbereitschaft und Beschäftigungsprognose: 30 Prozent der Unternehmer gaben in der Umfrage an, in diesem Jahr ihre Investitionen steigern zu wollen, deutschlandweit sind es 31 Prozent. Die Zahl ihrer Angestellten zu erhöhen, planen 38 Prozent der Firmen - genau wie im bundesdeutschen Durchschnitt.