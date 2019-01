Nürnberg

Erneut Auswärtsniederlage für Hamburg Towers

24.01.2019, 09:15 Uhr | dpa

Die Hamburg Towers haben in der 2. Basketball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Hanseaten verloren am Mittwochabend ihr Nachholspiel bei den Nürnberg Falcons mit 83:89 (40:39), bleiben trotz der sechsten Auswärtsniederlage aber Tabellenzweiter. "Das war ein sehr hartes Spiel, mit dem ich phasenweise zufrieden war", sagte Cheftrainer Mike Taylor. "Allerdings fehlt uns nach wie vor die Konstanz, was uns im letzten Viertel zum Verhängnis geworden ist. Zudem ist die Verteidigung gegen gegnerische Guards ausbaufähig." Bester Werfer war Jannik Fresse mit 23 Punkten. Nächster Gegner sind am Sonntag die MLP Academics Heidelberg in der heimischen Arena in Hamburg.