Wildau

Brandenburger Linke will keine Debatte über Bündnisse

24.01.2019, 11:23 Uhr | dpa

Die Linke in Brandenburg will sich vor der Landtagswahl nicht auf eine Koalition festlegen. "Wir treten an für unsere Themen und unsere Kandidaten", sagte die Landesvorsitzende Diana Golze der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. "An Bündnisdebatten im Vorfeld wollen wir uns nicht beteiligen." Die SPD regiert in Brandenburg seit 2009 gemeinsam mit der Linken. Am 1. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Die Linke bestimmt ihre Landesliste an diesem Samstag und Sonntag bei einer Vertreterversammlung in Wildau bei Königs Wusterhausen. In den jüngsten Umfragen lag die Partei zwischen 17 und 18 Prozent.