Ottweiler

Frau in Ottweiler tot aufgefunden: Polizei nimmt Sohn fest

24.01.2019, 11:36 Uhr | dpa

Nach dem Fund einer offenbar erstochenen Frau im saarländischen Ottweiler (Kreis Neunkirchen) hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Bei dem Verdächtigen handele es sich um den Sohn der Toten, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Demnach habe der 53-Jährige aus Ottweiler am Morgen die Polizei angerufen und mitgeteilt, dass er seine 74 Jahre alte Mutter erstochen habe. Eine Streife sei zum Tatort gefahren und habe den Mann festgenommen. Hintergründe zur Tat und Einzelheiten zu dem Beschuldigten wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen. "Jetzt laufen die Ermittlungen an", sagte der Sprecher. Zunächst hatte die "Bild"- Zeitung berichtet.